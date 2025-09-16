Debate JM: Nuno Batista recandidata-se com foco na continuidade e no futuro

O autarca destaca as mais de 100 medidas implementadas no último mandato e defende que “há sempre trabalho por fazer”.

Sublinha que o projeto ‘Acredita Porto Santo’ vai além dos partidos e visa deixar bases sólidas para as próximas gerações.

“Eu tenho dito, com frequência, que o projeto ‘Acredita Porto Santo’ é um projeto que vai além dos partidos que o suportam e que, acima de tudo, quero deixar um trabalho para as gerações vindouras. Saber que deixo condições para que esse trabalho continue a ser desenvolvido por aqueles que a seguir vierem... que a passagem na política tem sempre um tempo em que se inicia e em que se termina”.

Para Batista, a política é passageira, mas o compromisso com o desenvolvimento duradouro da ilha permanece como prioridade.

