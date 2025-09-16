Debate JM: Batista lembra necessidade de visto do Tribunal de Contas e critica atuação do PS na ilha

A nova unidade de saúde do Porto Santo voltou a estar em destaque durante o debate autárquico promovido pelo JM, rádio JMFM e NaMinhaTerra TV, com os candidatos à Câmara Municipal a apresentarem as suas visões sobre esta infraestrutura considerada essencial para a população local.

Perante críticas da candidata socialista Nádia Melim, quanto à demora na concretização do projeto, o atual presidente da Câmara e recandidato pela coligação PSD/CDS, Nuno Batista, defendeu que o processo está a seguir os trâmites legais necessários. “O valor do contrato tem de ser visado pelo Tribunal de Contas duas vezes antes de o ser, é preciso ver os mecanismos”, dizia Nuno Batista, respondendo diretamente à candidata do PS.

Batista aproveitou também para recordar que o PS teve oportunidade de governar o concelho no passado e questionou a capacidade dessa força política em concretizar projetos estruturantes durante os seus mandatos.“Se houve sítio onde o PS teve oportunidade de governar, foi no Porto Santo”, disse, lançando críticas à gestão socialista anterior.

