A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares tem como missão qualificar a população escolar, educar para os valores humanistas e dinamizar culturalmente a comunidade, alinhando-se com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.

O objetivo é preparar os alunos para enfrentar os desafios de um mundo global e em constante mudança, promovendo a igualdade, a integração da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a cidadania democrática.

Para alcançar esses objetivos, a escola organizou a iniciativa ‘Dar Vida ao Sonho’, envolvendo toda a comunidade escolar, composta por 1330 pessoas.

A atividade ocorrerá no Centro Desportivo da Madeira e incluirá jogos educativos que culminarão na construção de um “foguetão dos sonhos”.

O evento começará às 9h00 com o hasteamento das bandeiras das turmas, seguido de uma caminhada até o Centro Desportivo. Entre as 11h e as 15h, serão realizados jogos educativos, e às 15h30 será tirada uma foto de toda a comunidade escolar.

A cerimónia de encerramento contará com a presença da direção da escola, do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, do Diretor Regional da Educação e do Secretário Regional da Educação.