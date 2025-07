Realizou-se, na manhã desta sexta-feira, no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, uma sessão informativa destinada à divulgação do curso EFA – Educação e Formação de Adultos, resultante de uma parceria da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria com a Escola Eduardo Brazão de Castro, que permite a conclusão do 12.º ano em regime flexível, com aulas em horário diurno e em proximidade.

Perante uma plateia composta por cerca de três dezenas de interessados, marcaram presença o presidente da Junta, Pedro Araújo, os professores Juan Freitas e Marco Melo, em representação da escola parceira, e ainda Edgar Viana, pelo Instituto de Emprego da Madeira.

“A sessão cumpriu o objetivo de sensibilizar e mobilizar a comunidade para a importância de concluir o ensino secundário, tendo resultado na pré-inscrição imediata de cerca de vinte pessoas, número que garante já a constituição de nova turma e a continuidade do projeto”, revelou a Junta de Freguesia, em nota de imprensa.

Pedro Araújo destacou este curso como “um dos projetos mais transformadores” lançados pelo atual executivo da Junta, sublinhando que investir na educação de adultos é apostar diretamente na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Também os representantes da Escola Eduardo Brazão de Castro enalteceram a aposta da Junta de Freguesia na proximidade e na inclusão, referindo que este tipo de cursos só é possível graças a um verdadeiro trabalho em rede.

As inscrições para o novo curso EFA continuam abertas nos serviços administrativos da Junta de Freguesia, estando o início das aulas previsto para 15 de setembro, no Espaço Geração Imaculado, infraestrutura da Junta que acolhe esta valiosa formação.

Este projeto vai assim entrar na sua segunda edição, depois de, em dois anos, ter ajudado catorze formandos a alcançar o 12.º ano, abrindo portas ao emprego, ao ensino superior e a novas realizações pessoais e profissionais.