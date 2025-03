Bom dia! É quarta-feira!

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na apresentação do livro ‘O poder da IA generativa: uma nova relação entre a Administração Pública e o Cidadão’, pelas 11h00, no Museu da Eletricidade - Casa da Luz.

* A primeira sessão do Parlamento Jovem Municipal de Machico acontecerá hoje às 14h30, no salão nobre dos Paços do Concelho, e será liderada pelo presidente da Assembleia Municipal e segue um regimento próprio. O tema escolhido para este ano é ‘Sustentabilidade Ambiental e Eventos em Território Municipal. Desafios e Oportunidades’.

* Pelas 16h30, acontece a inauguração das obras de reabilitação do Complexo Desportivo de São Roque, com a presença do vice-presidente da CMF, Bruno Pereira.

* Realiza-se pelas 18h00 a abertura da Exposição ‘Comunicar Hoje’, no âmbito da Bienal de Arte & Design do Funchal 2025, no Centro Cultural da Quinta Magnólia. Além da presidente da CMF, Cristina Pedra, estará presente a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

* Pelas 18h00, a Biblioteca Municipal do Funchal promove uma nova sessão do seu Clube de Leitura, que terá como pano de fundo a obra ‘Instrumentos Musicais da Madeira’, integrada na coleção ‘Cadernos Xarabanda’, da autoria de Rui Camacho, que marcará presença neste evento.

* O Book Club FNAC está de volta e com uma nova dinâmica, agora são os próprios leitores que escolhem o livro do mês. O debate de hoje será com Valentina Silva Ferreira, pelas 19h00, na FNAC do Madeira Shopping.

* Pelas 19h30, tem lugar no Palácio de São Lourenço um encontro entre o representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.