‘Culinária com inovação’ incentiva uso do mel de abelhas

O mel de abelhas foi esta manhã o principal ingrediente de uma oficina de ‘Culinária com inovação’ que decorreu na Casa do Povo da Serra de Água, no âmbito da IX Mostra da Poncha do Mel, que se realizada a partir de hoje.

A ação de formação contou com a colaboração da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e abrengeu utentes do Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão da Ribeira Brava.

Com a orientação da formadora Liliana Pereira, da Divisão de Dinamização e Valorização Rural, os 27 participantes na oficina tiveram a oportunidade de preparar, e depois saborear, biscoitos de mel de abelha e quadrados de flocos de aveia com mel de abelha.

A oficina teve como objetivo incentivar o consumo e a utilização do mel de abelhas regional, bem como promover a inclusão através da gastronomia.