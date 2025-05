A presidente da Câmara Municipal do Funchal tem uma reunião, na próxima semana, com o presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para ver se consegue alocar alguma verba para o projeto de requalificação do bairro da Ponte.

Ainda assim, garante que mesmo que aquele instituto não comparticipe, a Autarquia vai avançar com meios próprios. Daí que já tenha agendada uma assembleia municipal extraordinária para 3 de junho em que vai ser apresentado este e outro projeto- para obras no caminho do Granel- para ser lançado concurso público. Só para o bairro da Ponte estão previstos 4,1 milhões de euros.

Cristina Pedra, que já anunciou hoje no DN-Madeira que não será candidata à Autarquia, diz que vai trabalhar a mil à hora até o dia em que sair do Executivo municipal.