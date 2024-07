Cristina Pedra esteve, hoje, em Lisboa, a representar o Município do Funchal na convenção da APEMIP - Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária.

Sendo a problemática da habitação, nomeadamente o acesso à primeira habitação, uma questão emergente e preocupante, “é importante auscultar os diversos intervenientes do mercado imobiliário, para perceber as suas dinâmicas nas mais diversas vertentes ”, sublinha a presidente da Câmara do Funchal.

“O acesso a uma habitação condigna é um direito fundamental de qualquer cidadão e, como tal, as dificuldades que se sentem, principalmente nos grandes centros urbanos, é algo que nos preocupa, primeiramente como cidadãos, mas certamente muito mais como decisores políticos”, afirma Cristina Pedra.

“Esta convenção foi definitivamente uma oportunidade única de interagir com os diversos agentes do setor, de perceber as dinâmicas do mercado imobiliário e os desafios que se colocam, criando pontes de diálogo, de conciliação entre pontos de vista distintos, em que as diferentes experiências e sensibilidades, estou certa, impulsionarão soluções mais eficientes e eficazes”, acredita Cristina Pedra.

“Creio que aproveitando a dinâmica e experiência dos privados, com a regulação e estímulo que pode ser feita por via do setor público, poderemos atrair mais investimento, melhor aproveitamento dos fundos europeus, encontrando soluções que possam mitigar um dos principais problemas que aflige muitas famílias, particularmente os mais jovens, de acesso à primeira habitação”, defendeu a presidente da autarquia.

Cristina Pedra aproveitou a convenção da APEMIP para destacar positivamente as medidas fiscais empreendidas pelo atual executivo “e que são reconhecidas por todos como pilares muito positivos de estímulo à compra”, bem como os incentivos à reabilitação urbana, em mercados emergentes.