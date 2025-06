No arranque da Semana do Ambiente 2025, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, aproveitou para recordar os maiores investimentos feitos pela autarquia neste setor.

Um dos projetos mais significados, apontados pela edil, foi a nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Lazareto, na qual foi feito o maior investimento “de todos os tempos do município”, na ordem dos 17,5 milhões de euros. “Portugal já tinha sido condenado pela União Europeia nesta matéria, e foi com este executivo que iniciámos todo o processo, desde o caderno de encargos ao concurso público”, afirmou a autarca, salientando que a obra, atualmente em fase final, será inaugurada ainda este mês.

Além deste projeto, Pedra destacou o investimento de 2 milhões de euros na Estação Elevatória dos Socorridos, bem como os 1,4 milhões investidos nas novas instalações na Rua da Alegria e nas obras no Canil do Vasco Gil.

No que respeita à gestão de resíduos e à modernização dos serviços, Cristina Pedra destacou “o reforço da frota com viaturas e equipamentos pesados, numa aposta clara na eficiência operacional e ambiental”. Mencionou ainda o programa de controlo de perdas de água, que contou com um investimento de 14,5 milhões de euros. “Desde a sua implementação, este programa permitiu a poupança de 4,4 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a cerca de 1.800 piscinas olímpicas”, salientou.

A presidente da autarquia sublinhou ainda os avanços registados na limpeza urbana, na manutenção de jardins, na desmatação de terrenos municipais e nas notificações a privados para cumprimento das suas obrigações, especialmente como medida de preparação para o verão e a prevenção de incêndios.

As atividades da Semana do Ambiente culminam com uma visita ao Parque Ecológico do Funchal, onde serão apresentados os trabalhos de prevenção e armazenamento de água, como tanques e reservatórios, para fazer face aos desafios do clima quente.