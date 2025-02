A Câmara municipal do Funchal apresentou, esta tarde, a versão final do regulamento dos horários de funcionamento de estabelecimentos e atividades ruidosas.

A presidente da autarquia começou por enaltecer a “coragem política de implementar projetos complexos e que nunca foram implementados”. Cristina Pedra prestou um agradecimento a varias entidades, como a PSP, ARAE, estabelecimentos e residentes, lembrando que sempre foi vincado que “a noite acaba mais cedo”.

A consulta pública contou com 133 participações, sendo que de 127, 8% foram de sociedades e 92% singulares".

Cristina Pedra reforçou que a noite tem de começar e acabar mais cedo, com um equilíbrio “que não é fácil de concretizar”, entre o horário e as atividades económicas diversas.

Sublinhou que a autarquia teve a “audácia” de incluir no regulamento maior capacidade de fiscalização e de atuação ao nível de sanções. “Não queremos fechar estabelecimentos”, realçou, aditando que o novo documento prevê a restrição do horário de funcionamento de espaços em vez do fecho, mas essa é também uma possibilidade. "Havendo sanções para quem não cumprir, levará a uma maior harmonia, disse Cristina Pedra, que pretende uma cidade harmoniosa com respeito por quem trabalha e por quem precisa de dormir.