Bom dia!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe pelas 10h30, em audiência, os novos dirigentes da secção regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros.

* O representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, o PCP às 11h00; CDS-PP pelas 12h00; Chega às 15h00; JPP pelas 16h00, em audiências na sequência do pedido de demissão do XIV Governo Regional da Madeira.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Brava vai começar às 15h00, no salão nobre do edifício Paços do Concelho, com 14 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Na Galeria Anjos Teixeira inicia-se às 19h00 uma nova exposição de fotografia de Nuno Gonçalves, intitulada ‘Lagares - Estruturas esculpidas na rocha do Curral das Freiras’. Esta é uma exposição sobre aspetos etnográficos e do património cultural que nesta Região está por estudar.