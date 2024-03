O presidente do Governo Regional em gestão não concorda com a opinião manifestada por José Manuel Rodrigues de que, na origem da crise política na Região, esteve o PSD/Madeira.

Esta manhã, à margem da visita que efetuou ao novo call center do Centro de Rastreios da Região, Miguel Albuquerque reagiu à opinião do presidente do parlamento madeirense e candidato à liderança do CDS. “A crise política tem origem na retirada do apoio parlamentar por parte da direção nacional do PAN ao governo da maioria”, reforçou, lembrando que, quando foi criada a polémica na Região, com a investigação judicial, tinha afirmado que não se iria demitir.

“Eu disse no próprio dia que não me ia demitir, porque não tinha nenhuma razão para me demitir”, reafirmou. “Só no dia seguinte, é que é publicado, depois de uma conversa que tivemos com a líder nacional do PAN, a retirada do apoio parlamentar. Isso é que levou, de facto, a que eu tenha apresentado a minha demissão”, afirmou ainda Miguel Albuquerque, que enfatizou que “Não foi por causa da operação judicial, mas sempre devido à circunstância de ter sido retirado, no quadro parlamentar, o apoio do PAN”.

Para além disso, surgiram posteriormente as moções de censura do PS e do Chega. “Ou seja, o Governo caía no parlamento”, contextualizou Miguel Albuquerque.