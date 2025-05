Crianças com deficiências sofrem bullying e rejeição

O bullying, tema que nos últimos dois dias tem estado a agitar as redes sociais, faz hoje manchete no JM, pela voz da Associação Sem Limites, que diz conhecer “vários casos”, na Madeira, contra crianças portadoras de deficiência.

Nesta edição, atualizamos o caso da menina de 12 anos, que morreu em circunstâncias trágicas. A escola que a criança frequentava veio a público esclarecer, com base na investigação policial, que o caso não tem a ver com bullying e que há provas.

André Santos, guitarrista e produtor, está em destaque nesta edição, numa entrevista em que defende os cordofones madeirenses como património mundial.

O conclave, que vai eleger o próximo Papa, começa no próximo dia 7, e o madeirense Tolentino Mendonça continua a ser um nome indicado. Desta vez, um jornal italiano colocou o cardeal, natural de Machico, entre os favoritos. Uma notícia para ler nesta edição do JM.

No Funchal, bispo pediu uma “cidade cada vez mais humana”. Foi na celebração da Eucaristia em honra do padroeira do Funchal, São Tiago Menor. Leia a reportagem.

Ontem, celebrou-se o Dia do Trabalhador e o Jornal acompanhou os principais eventos, com a habitual manifestação da USAM que reuniu muitos trabalhadores, e constatou que o mau tempo demoveu as famílias dos habituais piqueniques na serra, à exceção de um grupo de cinco jovens que enfrentaram a chuva e o frio. Da parte do Governo, foi sublinhado a subida dos salários e a ideia de que os trabalhadores não têm razões de queixa, ao contrário do que dizem os sindicatos.

Estes são os destaques da edição impressa, acompanhe o JM na edição online, na APP e nas redes sociais. Boa leitura e bom dia!