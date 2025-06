O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – acaba de anunciar o lançamento de um novo programa terapêutico: “Quem Muito Fala, Muito Acerta!”, com início previsto para julho de 2025. Destinado a crianças dos 6 aos 8 anos com perturbações da comunicação e/ou linguagem, como a Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem (PDL) e a Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), o programa surge da necessidade identificada no terreno de uma resposta especializada e ajustada a estas dificuldades.

Este programa intensivo será composto por 12 sessões em grupo, conduzidas por uma terapeuta da fala com formação especializada.

O plano de intervenção inclui atividades dinâmicas, lúdicas e orientadas para a realidade e os interesses das crianças, promovendo não só a linguagem verbal e a fluência comunicativa, mas também o desenvolvimento da leitura emocional e da interação social com os pares e adultos.

As inscrições para o programa “Quem Muito Fala, Muito Acerta!” já se encontram abertas. Para mais informações ou para proceder à inscrição, os interessados podem contactar o CRESCER através do email crescer.cadi@gmail.com ou pelo telefone 924 787 027.