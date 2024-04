A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal (CPCJ), em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal, aderiu à Campanha Nacional simbolizada pelo Laço Azul por forma a assinalar o ‘Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância’.

A abertura da iniciativa irá acontecer na próxima quarta-feira, dia 3 de abril, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, às 15h00, com intervenções da presidente da CPCJ do Funchal, Ana Maria Nunes, da representante do Governo Regional da Madeira na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Micaela Freitas, da vereadora da autarquia, Helena Leal.

A par disso, o momento irá contar com a participação do presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes, do juiz desembargador, Paulo Barreto e da juíza de Direito de Instrução Criminal da Comarca da Madeira, Susana Mão de Ferro.

Refira-se, ainda, o momento musical e cultural programado para a iniciativa, com a participação do grupo de jovens de São Pedro e de Helena João Ferreira de Castro.

Ademais, neste mesmo dia será colocado o Laço Azul na varanda dos Paços do Concelho, “como símbolo deste mês e da associação do município à campanha e à mensagem que lhe está inerente”, lê-se em nota endereçada às redações.

Durante este mês, também haverá ações de sensibilização em diversas escolas, sendo o público alvo as crianças e jovens, como também ações para a comunidade educativa.

Por seu turno, a 30 de abril irá ocorrer a Caminhada Azul, com o apoio do município e a colaboração de diversas escolas e entidades, a percorrer algumas artérias da cidade, “com o intuito de sensibilizar as pessoas para a prevenção dos maus tratos na infância” e finalizando estas atividades com realização do laço humano na Praça do Município.

“Porque todos têm a responsabilidade compartilhada de proteger as crianças de quaisquer tipos de violências, abuso, exploração e negligência, porque as crianças são o reflexo de quem as cuida, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal volta a deixar o atento para que todos estejam concentrados na mensagem ‘Serei o que me deres ... Que seja Amor!’”, conclui a mesma nota.