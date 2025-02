A pandemia afastou os católicos da missa e agora muitos terão perdido a rotina. Esta explicação não é unânime entre os padres e a Diocese justifica o fenómeno com o desinteresse dos mais novos e a redução da população. Este é o tema que faz a manchete de hoje do JM.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’, levamos o leitor até ao antigo ovil da Casa do Velho, na Ponta do Sol. ‘O curral abandonado’ é o título que chama a atenção do leitor para esta reportagem, que fala de um lugar que começa a ser mais conhecido pelos turistas do que pelos madeirenses.

Nos 15 anos do 20 de Fevereiro, o JM dá a conhecer um jovem do Monte que perdeu um familiar na aluvião e fez uma tese de mestrado sobre a tragédia.

Formou-se em enfermagem, mas foi o mundo digital que mais a seduziu. Conheça a história de Rita Silva, que trocou a bata e os cuidados de saúde pela promoção das belezas da Madeira, tornando-se uma ‘influencer’.

Em Ocorrências, o JM destaca um acidente aparatoso, que destruiu um carro e saiba ainda que o ferry Lobo Marinho regressa à Região quarta-feira, depois de uma intervenção a fundo que o tornou mais amigo do ambiente.

Hoje é dia de JM Domingo Motores. Fique a par das novidades no setor automóvel.