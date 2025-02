A Polícia de Segurança Pública foi chamada, na passada quinta-feira, ao cemitério de São Martinho devido a um alegado caso de assédio sexual. Em causa estará um comportamento inapropriado de um coveiro a uma funcionária de limpeza.

De acordo com relatos de um colega do suposto agressor, tudo aconteceu por volta das três da tarde, quando o homem, na casa dos 50 anos, gabou-se a um outro coveiro que teria acabado de tocar de forma inapropriada uma funcionária de limpeza, também ela na mesma faixa etária.

O colega, estupefacto com o que acabara de ouvir da parte do alegado agressor, condenou desde logo o comportamento, facto que gerou algum alarido no recinto, chamando a atenção de outros operacionais.

Um outro coveiro, desagradado também com a postura do seu colega de serviço, foi ter com a vítima, que estava a chorar e muito nervosa, confirmando o que se tinha passado. Sem meias medidas, este homem decidiu ligar para a PSP, que compareceu de imediato no cemitério e identificou todas as partes.

