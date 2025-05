Com 2.478 passageiros e 931 tripulantes, o Costa Fortuna chegou na manhã desta quinta-feira ao Funchal. O navio, que navega com o croata Vlaho Lazarevic ao leme, entrou no Porto do Funchal pelas 9 horas, proveniente de Malága, Espanha. Está a realizar um cruzeiro de 14 dias com partida e chegada em Barcelona, de onde partiu a 9 de maio. Já passou por Marselha (França), Savona (Itália) e depois do Funchal segue para Praia da Vitória e depois Ponta Delgada (Açores), antes de fazer a penúltima escala em Cádis.

O navio, da Costa Cruises, vai permanecer na Pontinha até às 18 horas. Foi construído em 2003, nos estaleiros de Fincantieri, em Itália, sendo alvo de uma remodelação em 2018. Pode receber até 3.470 passageiros e 1.354 tripulantes. Esta escala na Madeira é agenciada pela Blatas