O cortejo de Carnaval deste sábado caminha para o fim com a saída para o Sambódromo da Caneca Furada.

Depois, seguem-se duas trupes novas, embora já com experiência em cortejos concelhios. A Malta do Furor, de Gaula, é a penúltima trupe e a encerrar a Associação Poeira D’ Enigmas.

A esta altura, já ninguém sente um pingo de fresco desta noite, tanto é o calor humano.

As exibições com músicas mexidas, alternadas com outras mais suaves, fazem com os 1.500 figurantes aguentem o percurso que vai da rotunda Harvey Foster até a Empresa de Electricidade da Madeira.

Não chove e residentes e turistas aproveitam a ‘gentileza’ de São Pedro para bater o pé no chão e viver intensamente esta animada noite que já é cartaz.