O Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra Cancro realiza, sábado, pelas 16h30, a VIII Corrida dos Homens com o lema ‘Andando, correndo, passeando’ e cuja partida acontece junto à Sé.

A iniciativa, no âmbito do Novembro Azul, acontece em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira. Para a causa, serão vendidas t-shirts a partir das 14 horas, na Sé do Funchal. O valor de cada é de 5 euros.