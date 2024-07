A secretária regional de Agricultura e Ambiente fala a esta hora no palanque da ALRAM, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento Regional.

A governante afirmou estarem reservados 118 milhões de euros, sendo cerca de 55 milhões para investimento, referindo-se aos setores de agricultura, pescas e ambiente.

Explicou que o IFCN no cumprimento da sua missão também de serviço público tem previsto um conjunto de ações e investimentos a destacar “a criação de mais uma área de estacionamento no Pico do Areeiro”, “a criação de acessos controlados com apoio da PSP. Fiscalização tal como tem sido prática pelo segundo ano consecutivo no Pico do Areeiro”, assim como a “a cobrança de estacionamentos nas Queimadas e no Areeiro para promover maior rotatividade de viaturas e simultaneamente o incentivo à utilização de transportes coletivos de passageiros”.

Objetivou também a “implementação da exigência de pessoa acreditada para determinados trajetos em concreto Pico Areeiro -Pico Ruivo e Ponta São Lourenço”.

“Além das contratações de bens e serviços está em causa a contratação de recursos humanos, cerca de 15 operacionais para apoio nestas operações”, transmitiu.

“Em matéria de Recursos Humanos cumpre destacar que com a aprovação destes ORAM daremos início ao processo de contratação de novos elementos para a Polícia Florestal pretendendo-se a contratação de mais 20 elementos para fazer face às reformas”, por exemplo.