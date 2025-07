O Conselho Regional da Ordem dos Advogados completou hoje 45 anos de existência, perpetuando o momento com uma cerimónia, no seu auditório, com o presidente do Conselho Regional, Artur Baptista a fazer as honras da casa, num encontro que contou também com a presença do bastonário Jorge Massano, até porque coincide com o encerramento do ano judicial.

Um dos momentos altos da cerimónia foi a distinção a Ângela Ferreira Sousa, funcionária agora reformada, que dedicou os últimos 46 anos a esta causa, ou seja, é mais antiga nos préstimos aos advogados que a própria instituição.

A ocasião serviu ainda para dar as boas-vindas, entrega de cédulas e respetivos juramentos a quatro novas profissionais: Ana Sofia Sousa, Isabel Garcia Milho, Sandrina Sousa e Petra Ferreira.

Artur Baptista está em pleno cumprimento do seu segundo triénio, relevando se tratar de um percurso de 45 anos, no qual “temos um orgulho grande no nosso passado e em todos aqueles que serviram a nossa Ordem, serviram o nosso Conselho e que ajudaram a engradecer e a nossa função, que é fazer sempre mais e melhor, modernizar o nosso conselho”.

O presidente do Conselho Regional, frisa que o objetivo é que “seja um conselho moderno, que consiga transmitir aos seus advogados essa modernização e essa modernidade que precisamos para a advocacia”.