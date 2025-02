A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, presidiu esta quinta-feira, ao Conselho de Juventude da Madeira (CJM), na qualidade de presidente deste órgão consultivo.

Na reunião, que decorreu no Centro de Juventude do Funchal, participaram cerca de 30 entidades e organizações que atuam na área da Juventude. Coube à secretária regional conduzir a ordem dos trabalhos.

“Estes são momentos de debate de ideias que nos fazem ajustar estratégias e planos com o propósito comum de ajudarmos no processo de emancipação dos jovens”, afirmou a Governante, no início dos trabalhos.

Para Ana Sousa, o Conselho de Juventude “é também um espaço para conhecer novas realidades que complementam a perceção de contextos diferenciados, favorecendo um entendimento holístico das problemáticas em análise e que muito contribuirão para a proficuidade dos efeitos da reunião hoje realizada”.

Durante o encontro, foram abordadas as questões associadas às políticas de juventude e os programas implementados na Região pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude através da Direção Regional de Juventude.

Em cima da mesa, esteve também o tema da ‘Sinistralidade e prevenção rodoviária na RAM’, com uma preleção proferida pelo subintendente Fábio Castro, e a apresentação da Agenda Nacional de Juventude que esteve a cargo do vice-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Paulo Santos.

O CJM, que reúne ordinariamente de 4 em 4 meses, é composto por representantes de secretarias regionais, juventudes partidárias, associações juvenis e estudantis, Conselhos Municipais de Juventude e outros organismos públicos com atuação no setor da juventude.

A Agenda Nacional da Juventude pretende ser um instrumento estratégico para as políticas de juventude em Portugal. Tem por objetivo criar políticas públicas que vão ao encontro dos interesses dos jovens.