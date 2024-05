A Direção Regional de Desporto promoveu, esta manhã, a cerimónia protocolar da entrega de prémios aos vencedores da 12.ª edição do concurso literário “A Ética na Vida e no Desporto”, 2024.

David Gomes, diretor regional de Desporto, enalteceu esta iniciativa e a qualidade dos trabalhos apresentados a concurso, destacando a importância dos valores que a ética tem para a vida, salientando que ‘são nestes patamares de formação que devemos fomentar todos estes valores e atitudes.

“Nós através da educação e do desporto estamos a contribuir para formar cidadãos mais éticos e com valores para a vida. Hoje é cada mais importante falar na ética da vida, na sociedade, na comunidade escolar. Debater a ética no desporto dos vários protagonistas, atletas, dirigentes, técnicos, árbitros, familiares, tudo são questões estruturantes que nos merecem uma profunda reflexão. Se a ética traduz um melhor comportamento e condutas, estamos a investir, como referi a formar melhores cidadãos”, enfatizou.

Esta iniciativa é um projeto do Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto e conta com o apoio de várias entidades em particular do jornal desportivo A Bola, da Direção-Geral da Educação, através do programa Desporto Escolar, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Fundação do Desporto, Panathlon Clube de Lisboa, Direção Regional do Desporto da Região Autónoma dos Açores e da Direção Regional de Desporto da Região Autónoma da Madeira.

Este concurso tem como objetivo estimular a produção de trabalhos escritos, subordinados ao tema da ética no desporto, de estudantes do ensino secundário e dos cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, centros educativos e estabelecimentos prisionais localizados em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, premiando os que apresentem melhor qualidade literária.

Os textos dos vencedores regionais, bem como os demais textos selecionados pelos Júris Regionais transitam agora para a fase nacional, na qual serão escolhidos os vencedores do concurso a nível nacional.

A fase regional na Região Autónoma da Madeira contou com um total de 17 candidaturas.

Vencedores Apurados na Região Autónoma da Madeira

- 1. º lugar: Mariana Eva Alves Aguiar, Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, Madeira – texto: “Quem é Ela”

- 2. º lugar: Natacha Catarina Pereira Batista, Escola Básica e Secundária da Ponta de Sol, Madeira – texto: “Desporto e Ética: Conceitos Distintos ou Inseparáveis”

- 1. º lugar: A.J.A.J., Estabelecimento Prisional do Funchal, Madeira - texto: “Fair-Play no Desporto”