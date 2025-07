Neste Dia da Região, foram agraciadas oito personalidades e uma instituição, com insígnias autonómicas de Valor. Distinções atribuídas pelo Governo Regional, numa cerimónia que decorreu na Sala Azul do Centro de Congressos da Madeira. Conheça os agraciados: Insígnia Autonómica de Valor Guilherme da Silva (Cordão) Destacou-se desde jovem pelo seu envolvimento em atividades estudantis, colaborando com rádios, jornais e liderando a Juventude Escolar Católica. Mais tarde, mudou-se para Lisboa, onde se licenciou em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, em 1968. Em 1987, foi eleito deputado à Assembleia da República, onde teve um percurso marcante: liderou comissões importantes, como a das Reprivatizações, e participou em áreas como os Direitos Humanos, Assuntos Constitucionais e Timor-Leste. Manteve sempre uma ligação próxima à sua terra natal, a Madeira, colaborando com o Governo Regional e várias instituições locais. Entre 2010 e 2015, representou Portugal em encontros parlamentares internacionais, liderando cimeiras luso-espanholas e a delegação portuguesa na União Interparlamentar. Coordenou também as celebrações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo. Para além da sua atividade como advogado, escreveu vários livros sobre Direito e assuntos europeus. Entre os mais conhecidos estão: “Tratado de Roma”, “O Ato Único Europeu – Anotado e Comentado”, e “Segredo de Estado – da Constituição à Lei”. Em 2015, foi condecorado com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, em reconhecimento pelo seu contributo como advogado, político e cidadão dedicado à Causa Pública.

Miguel de Sousa (Cordão) Nasceu na freguesia da Sé, no Funchal, a 11 de maio de 1953, formou-se em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade de Lisboa. Regressou à Madeira, onde teve uma carreira destacada no Governo Regional entre 1978 e 1992. Durante esse período, foi Diretor Regional dos Transportes, Secretário Regional das Finanças, Economia e Transportes, e Vice-Presidente do Governo Regional. Teve um papel fundamental no desenvolvimento das infraestruturas regionais, especialmente nos transportes, com destaque para a construção e ampliação de portos e aeroportos, e na modernização das comunicações da Região. Participou também na criação do Centro Internacional de Negócios da Madeira e do Registo Internacional de Navios. Entre 1992 e 2019, foi deputado e Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, tendo também sido eleito duas vezes para a Assembleia da República. De 1993 a 2024, foi CEO da Empresa de Cervejas da Madeira, contribuindo fortemente para o crescimento da empresa. Insígnia Autonómica de Bons Serviços Adolfo Schön - Orquidário Madeira (medalha) Nasceu na cidade de Strehla, na Alemanha, chegou à ilha da Madeira ainda criança, acompanhado pela mãe, Martha Gertrud Shön, uma botânica refugiada do regime nazi. Ao longo de 60 anos, tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento e preservação de plantas e flores. Assumiu, durante vários anos, a direção técnica do Orquidário da Madeira, fundado em 1953, pela sua progenitora.

Centro Social e Paroquial de Santa Cecília (medalha) É uma Instituição Particular de Solidariedade Social reconhecida como de utilidade pública, fundada a 22 de novembro de 1995. A instituição promove a solidariedade, apoia populações carenciadas, valoriza as famílias e desenvolve ações culturais, educativas e profissionais. Iniciou a sua atividade com um jardim de infância e atividades de tempos livres, tendo mais tarde expandido a sua ação social para o ensino de adultos, formação e valorização profissional, e atividades juvenis. Possui ainda, um Centro de Dia e de Convívio. Entre 2011 e 2021, implementou programas de inclusão social, apoio a idosos e distribuição de alimentos.

Giuseppe Sofrà (medalha) Nasceu em Reggio Calabria, em Itália, a 6 de janeiro de 1967. É licenciado em Economia e Comércio pela Universidade de Messina, com especialização em Direito Administrativo. Começou a carreira nos anos 1990 e, em 1996, juntou-se ao Grupo Saipem, uma multinacional ligada à energia e construção, com foco na extração de petróleo e gás. Em 1999, mudou-se para a Madeira para integrar a filial Saipem Portugal Comércio Marítimo, onde começou como responsável administrativo e gerente. Desde 2014, é o Administrador-Delegado da empresa. Ao longo dos anos, integrou-se na comunidade madeirense e tornou-se uma figura reconhecida pela aposta no desenvolvimento local. Sob a sua liderança, a empresa tem crescido de forma sustentável, colaborando com fornecedores portugueses e contribuindo para a economia regional.

Maria Luísa Sousa e Silva (medalha) Nasceu na freguesia de São Pedro, no Funchal, a 21 de outubro de 1943. Ingressou na RTP-Madeira em 1972, onde fez toda a sua carreira até à aposentação em 2004. Começou nos serviços administrativos da estação televisiva, passando a locutora em 1974. Em 1976, tornou-se a primeira mulher jornalista da estação e uma das pioneiras do jornalismo televisivo em Portugal. Na imprensa escrita, colaborou desde os primeiros tempos no Jornal Comércio do Funchal. Em 2019, a Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas por ocasião das celebrações do seu 28.º aniversário, prestou-lhe uma sentida homenagem, reconhecendo-a como uma figura marcante do jornalismo madeirense, cuja influência marcou gerações.

Raul Julião da Silva (medalha) Nasceu na freguesia de São Pedro, no Funchal, a 9 de janeiro de 1950. Começou a trabalhar aos 12 anos para ajudar a família. Desde jovem, sempre teve uma grande paixão pelo Carnaval. Em 1981, juntou-se à trupe “Os Sambistas”, que mais tarde passou a chamar-se “Os Cariocas”. Este grupo, inspirado no Carnaval brasileiro, destacou-se pela inovação ao incluir passistas, músicos e percussão (bateria). Em 1990, já na qualidade de presidente, liderou a formalização do grupo como associação, passando a designar-se oficialmente “Os Cariocas - Associação Cultural e Recreativa Escola de Samba, conhecida como “Os Cariocas.” Ao longo de mais de 40 anos, manteve-se ininterruptamente ligado ao projeto, tornando-se uma figura marcante no Carnaval madeirense.

Rui Marote (medalha) Nasceu a 3 de julho de 1946, na freguesia de São Pedro, no Funchal, iniciou atividade no BPI, tendo sido admitido nos quadros de pessoal da entidade bancária a 24 de maio de 1973. Foi posteriormente integrado no Banco Pinto & Sotto Maior, onde exerceu funções até maio de 1979. A 18 de junho de 1979, iniciou funções na extinta Caixa Económica do Funchal, passando, em 1988, a integrar os quadros de pessoal do Banco Internacional do Funchal – Banif até 1992, altura em que passou a fazer parte dos quadros do Banco de Comércio e Indústria, representando o banco na Região Autónoma da Madeira até 1994. Nesse ano, é eleito, após as eleições autárquicas de dezembro de 1993, vereador da Câmara Municipal do Funchal, mantendo-se na equipa camarária até novembro de 2005. Rui Marote destacou-se também pelo seu percurso no mundo do futebol. Começou por exercer, entre 1980 e 1982, as funções de Diretor de Futebol do Club Sport Marítimo, tendo sido indicado, no ano seguinte, para o cargo de Presidente da Direção da Associação de Futebol da Madeira, cargo que desempenhou durante 42 anos.