O Chega anunciou hoje os 10 primeiros nomes da lista de candidatos às Eleições Legislativas Regionais de 23 de março, com Miguel Castro a encabeçar a candidatura.

Não há grandes surpresas nos primeiros nomes, sendo que entre os quatro primeiros lugares - que valeram ao Chega a eleição de quatro deputados nas últimas eleições - há apenas a saída de Magna Costa e a entrada de Manuela Gonçalves, uma professora e engenheira química de 58 anos, para número 2 da lista.

De resto, além de Miguel Castro, mantêm-se os nomes de Hugo Nunes, como terceiro da lista, e de Celestino Sebastião, como número quatro. Os 10 primeiros lugares incluem ainda Roberto Gonçalves, Lília Faria, Ricardo Correia, Tiago Abreu, Renata Rocha e Gil Castro.

De acordo com o líder regional do Chega, “a escolha dos primeiros candidatos da lista recai em três parâmetros fundamentais para o reforço e crescimento do partido” na Madeira. “Continuação do trabalho iniciado e desenvolvido na legislatura anterior; aposta em quadros experientes com provas dadas na sociedade civil a nível da educação, das ciências, da saúde e das tecnologias de informação e, como não podia deixar de ser, proporcionar abertura da vida/política parlamentar aos jovens, salvaguardando a sustentabilidade e o crescimento do partido, reforçando os valores que defendemos para a sociedade”, realçou Miguel Castro, em comunicado.