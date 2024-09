Bom dia!

- A sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal tem início às 9h00, no Edifício dos Paços do Concelho.

- Às 10h00, tem lugar a cerimónia de entrega de prémios de mérito e receção aos alunos do 5.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas – Carmo.

- Representante da República para a Região recebe, às 10h30, o Comandante do Regimento de Guarnição n. º3, Coronel João Bernardino, para cumprimentos de despedida.

- Na Galeria Tratuário, Rua da Carreira, às 17h00, a conferência “Ser-Generativo” de Pedro Alves da Veiga.

- Pelas 18h00, na Rua da Ponte Nova, 15, Funchal, decorre a abertura das instalações do Instituto Montessori Madeira.

- Na Praça do Povo, começa às 19h00 as provas de vinho comentadas com os produtores convidados do Wine Lounge. Neste mesmo local, com início às 20h00 a DJ Natacha, depois Gambino’s Trio com Pedro Garcia, e por fim DJ Gugga.

- No Estreito de Câmara de Lobos, às 19h00, a abertura da Festa da Vindima.

- A partir das 20h00, no Jardim Municipal do Funchal, realiza-se o evento “Homenagem às Migrações”.

- Em Câmara de Lobos, na Biblioteca Municipal abre portas, pelas 20h00, para o “Sunset Literário”, que conta com Teatro do Bolo do Caco apresenta o “O Príncipe e a Andorinha”.

- No Parque de Santa Catarina, o Festival MEO Sons do Mar abre portas às 18h00. Às 19h00 atua a banda madeirense Pilares de Banger, pelas 20h30 Vítor Kley, e os D.A.M.A. às 22h30.

- Em Gaula, no Mercado Agrícola, a Festa da Amora, com muita animação a partir das 20h00.

- Nas Festas da Ponta do Sol, na Avenida 1.º de Maio, às 21h30, sobe ao palco a madeirense Beatriz Caboz. Pelas 23h00, o concerto dos HMB. A noite fecha com discoteca ao ‘balanço’ do DJ Petter Nunez.

- Nas Festas do Faial, às 22h00, o concerto de Miro Freitas. Ainda esta noite, às 23h30, sobe ao palco o artista nacional Sérgio Rossi.