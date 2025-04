Bom dia! É segunda-feira!

* Pelas 12h00, acontece a conferência de imprensa de apresentação da 3.ª edição do “VivaCidade”, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. A iniciativa promovida pela CMF decorrerá em diversos espaços públicos do centro da cidade entre os dias 23, 24 e 25 de abril.

* O Sindicato de Hotelaria promove pelas 15h30, na sua sede à Rua da Alegria, nº 31, R/C, um plenário com os trabalhadores da hotelaria, onde será discutido o possível acordo sobre os aumentos salariais para 2025. As conclusões serão dadas pelas 16h00.

* Às 16h00, no edifício da Câmara Municipal da Ponta do Sol, realiza-se a cerimónia de assinatura dos protocolos de apoios às associações culturais do concelho da Ponta do Sol.