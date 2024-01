Conheça a agenda do dia mundial do compositor

Neste dia mundial do compositor, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria conta com a presença de Pedro Macedo Camacho na escola da Apel, onde vai falar aos alunos da Universidade Sénior, a partir das 14h30.

’A Madeira e os ventos da emigração’, assim se intitula a exposição itinerante que é inaugurada, às 15h30 no Centro Cultural John dos Passos. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo e o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, são duas das entidades que marcam presença no evento. Mas há outra iniciativa programada para o dia de hoje no Centro Cultural John dos Passos.

Trata-se da apresentação do livro ‘Reflexões no tempo: dos Passos revisitado’. O secretário regional do Turismo e Cultura vai estar na apresentação da obra. Eduardo Jesus visita a Ponta do Sol pelas 17 horas.

Em Santa Cruz, e também às 17 horas, acontece a sessão comemorativa do dia da freguesia. A iniciativa realiza-se na praça Padre Patrocínio Alves.