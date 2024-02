Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo este mês na Madeira

33 anos depois o Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo realiza-se na Madeira.

A 34.ª edição do evento, organizado pela Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), terá lugar no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, entre 21 e 23 de fevereiro.

O tema desta edição é “Horizonte 2030”, em linha com a Agenda 2030 e com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Fruto da parceria com a AHP, os nossos associados da ACIF-CCIM, que não sejam simultaneamente associados da AHP, poderão usufruir de um desconto de 35 euros.

As inscrições estão abertas até 9 de fevereiro.