André Pão, vice-presidente da JSD-Madeira e candidato à Assembleia Legislativa Regional nas eleições do próximo dia 26 de maio, destacou hoje a importância das políticas públicas direcionadas para a Juventude. “A nossa ação política continuará a reforçar-se na melhoria das condições de acesso à Educação, nomeadamente daqueles que estudam no ensino superior, combatendo assimetrias que ainda hoje existem” começou por referir o jovem candidato para quem “é claro” a prioridade que o PSD tem dado às medidas relacionadas com os estudantes.

“Tal como no passado, intensificaremos a luta pela aprovação do Estatuto do Estudante Deslocado, assim como do Estudante Atleta, que vem trazer alguma justiça às circunstâncias individuais que os nossos estudantes deslocados vivem no continente”, referiu o jovem candidato da JSD elencando algumas propostas constante destes diplomas. “Um estatuto que olhe para as circunstâncias específicas dos estudantes insulares nos momentos de avaliação, que corrija e salvaguarde um contingente mínimo de 3,5% das vagas nas residências universitárias para estudantes madeirenses, que atribua um médico de família automático ao estudante deslocado e que salvaguarde a sua mobilidade ao preço socialmente estabelecido são compromissos que queremos ver assumidos pela Republica com os estudantes madeirenses no decurso da próxima legislatura”, referiu o também o Vice-Presidente da estrutura que espera ver dos outros partidos o mesmo “compromisso”.

André Pão refere ainda que mantendo “as bandeiras recentes da JSD, há um compromisso inequívoco da JSD, com a Juventude da Madeira em melhorar a sua condição de frequência no Ensino Superior. Compromisso que se estende aos alunos do Ensino Superior Público na Região onde para além do estudante-atleta, o jovem candidato refere a “atenção particular” que as questões do financiamento da Universidade continuarão a merecer.

“A nossa ação política será orientada para a capacitação dos mais jovens na frequência do ensino, evidenciando que a educação continuará a ser pilar fundamental do desenvolvimento da autonomia e esse é o maior compromisso que podemos deixar.”, rematou assim o jovem dirigente e candidato.