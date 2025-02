A Confraria da Truta e da Sidra realizou o seu encontro mensal no concelho do Funchal, no restaurante “O Palheiro”, no dia de ontem.

O evento contou com a presença de mais de 30 confrades e convidados, e o momento de destaque foi a entronização dos novos confrades Sandra Cardoso e Rui Dantas Rodrigues, reconhecidos pelo seu trabalho na preservação e divulgação das receitas tradicionais madeirenses.