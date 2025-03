“Não se abstenham. Vão votar. E confiem no sentido de responsabilidade do CDS”. Foi este o repto deixado hoje pelo líder do CDS-PP Madeira, no encerramento da campanha e junto dos candidatos, militantes e simpatizantes que o acompanharam ao longo de toda esta jornada.

José Manuel Rodrigues destacou, na ocasião, que o CDS “foi o único partido a falar do aprofundamento da autonomia, das responsabilidades do Estado para com a Região, nomeadamente na cobertura dos custos com a educação e a saúde. Na absoluta necessidade de distribuir com mais justiça a riqueza criada na Madeira, valorizando salários, descendo os impostos e controlando a inflação”.

O líder centrista recorda também que “o CDS foi o único partido a propor a entrada de novos hipermercados na região para baixar os preços. Na prioridade de combater a pobreza, em particular dos que trabalham. Na urgência em aplicar 100 milhões de euros na construção e apoio à habitação social e a custos controlados”.

O candidato relembra ainda que “o CDS foi o único a falar na criação de um cheque cirurgia para quem não encontra resposta no hospital público e tem o direito de recorrer a uma clínica para ter a sua intervenção cirúrgica” e tornou a recordar “a necessidade urgente de fortalecer a classe média, proteger os mais idosos, criar oportunidades e abrir novos horizontes para os mais jovens, criando um salário de referência para quando entram no mercado de trabalho.

Na sua intervenção, José Manuel Rodrigues assegurou que “o CDS preocupou-se, nesta campanha, a apresentar propostas para resolver estes e outros problemas dos madeirenses e porto-santenses”.

Dirigindo-se a todos, incluindo aos indecisos, o presidente do CDS na Madeira terminou o seu discurso fazendo um apelo aos que um dia já votaram no CDS. “Voltem a confiar no nosso sentido de responsabilidade. O CDS é um voto seguro na estabilidade e na boa governabilidade da Madeira”, reforçou. E prosseguiu neste apelo à mobilização de todos: “Não se abstenham. Vão votar. E confiem no sentido de responsabilidade do CDS”.