A Coligação Confiança apresentou uma proposta para a requalificação do Campo Desportivo do Amparo, que se encontra degradado e subaproveitado, conforme assinalam os vereadores da Confiança, devido à negligência do executivo do PSD.

Este espaço, cedido ao município durante a urbanização da zona, foi inicialmente gerido por um condomínio e mais tarde devolvido à Câmara Municipal do Funchal, conforme enquadra a mesma fonte.

Diz a Coligação que várias associações demonstraram interesse em utilizar o local para atividades desportivas, destacando a sua importância para a comunidade. A proposta da Confiança inclui a requalificação do campo, a promoção do envelhecimento ativo, a limpeza do espaço e a criação de um processo participativo envolvendo moradores e associações. A intenção é devolver o campo à comunidade e garantir que volte a cumprir a sua função como um espaço público de qualidade. A Confiança critica o PSD por negligenciar o espaço e defender a valorização dos equipamentos municipais.

“O PSD herdou um espaço funcional e deixou-o transformar-se num estaleiro abandonado. Esta proposta visa devolver o Campo Desportivo do Amparo à comunidade, garantindo que volta a cumprir a sua função como espaço público de qualidade”, afirma Cláudia Dias Ferreira, vereadora da Confiança.