Em parceria com o Google Developers Group (GDG) Madeira, a Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Informática, realizou uma conferência no dia 28 de abril sobre o tema “Criação de Aplicações Web e de Agentes Inteligentes com Gemini”.

“A apresentação esteve a cargo de dois especialistas, Google Developer Expert´s em Inteligência Artificial (IA), com larga experiência, Fellyph Cintra e Victor Pugliese que abordaram: A família de modelos Gemini e do Google AI Studio, com orientações para a criação de aplicações na web utilizando estas tecnologias. / Explicação do desenvolvimento de serviços de comunicação entre programas (APIs) e modelos, e melhoram as instruções à inteligência artificial (técnicas de prompt), para gerar textos e imagens automaticamente, e de como programar a IA para realizar tarefas específicas. / Demonstração dos modelos Gemini e Gemma para criar agentes inteligentes (programas que conseguem tomar decisões de forma autónoma), com suporte do Kit de Desenvolvimento de Agentes (ADK)”.