Decorre, no Museu de imprensa da Madeira, a terceira edição das Conferências do Atlântico, organizada pelo município de Câmara de Lobos, que contará com uma intervenção por videoconferência de Durão Barroso, diretor do Centro de Estudos Europeusdo IEP- Católica e ex-presidente da Comissão Europeia.

Centrado no tema ‘Winston Churchill, democracia Liberal e a alianca euro- atlântica’, o evento foca os ideais do antigo estadista britânico, ainda atuais, num mundo com várias ameaças externas e internas aos países, como alertou João Pereira Coutinho, diretor de programas académicos do IEP - Católica.

Comentando as mudanças que podem surgir com a eleição de Donald Trump, que se rege por modelos do séculos passados, visando o aumento do território e da economia dos EUA, sem olhar para os outros países e povos, o especialista apontou os desafios que se colocam à Europa e à necessidade de reforçar a sua defesa e a relevância da aliança euro- atlântica.

Na sessão de abertura, que conta com Eduardo Jesus em representação do governo regional, já que Miguel Albuquerque não pôde comparecer, o governante destacou a figura estadista de Winston Churchill, pela sua coragem , “por não temer nem se acovardar. Churchill é um exemplo de esperança. Tinha uma visão de vistas longas, a prever o futuro à distância”, olhando para dar mais ao povo.

Eduardo Jesus sublinhou que Churchill deixou “um fortíssimo contributo para a construção europeia” e depois para a aliança euro-atlântica.

Eduardo Jesus deixou a questão: Como lidaria Winston Churchill perante o novo contexto do mundo atual?

Como não poderia deixar de ser, a presença de Churchil na Madeira foi recordada, que acabou por ajudar a economia da Madeira, sendo um importante “influencer”.

O presidente da autarquia de Câmara de Lobos, Leonel silva, enumerou três desafios que se colocam aos países ocidentais, nomeadamente ao nível da Segurança e Defesa, fragmentação politica e autonomia estratégica, manifestando a sua preocupação com o aumento dos grupos radicais e menor confiança nas instituições democráticas.