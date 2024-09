A 20.ª Edição do Concurso Nacional Poliempreende, a maior iniciativa nacional de incentivo ao empreendedorismo no ensino superior em Portugal, realizou-se no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, onde foram avaliados os projetos vencedores dos Concursos Regionais.

A iniciativa, que já conta com duas décadas de existência, tem como objetivo promover o desenvolvimento de soluções empreendedoras inovadoras entre estudantes, docentes e investigadores do ensino politécnico público.

Ao longo deste período, a iniciativa contribuiu para a apresentação de 1.700 projetos, a criação de cerca de 100 empresas e o registo de aproximadamente 100 patentes e marcas, envolvendo mais de 12.000 participantes nos Concursos locais, regionais e nacionais.

Nesta edição, o projeto MusclePen, uma caneta inovadora para autoadministração intramuscular de vitamina B12, desenvolvida por uma equipa da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, foi o grande vencedor.

A inovação foi premiada com o Prémio Comendador Rui Nabeiro, no valor de 10 mil euros, destacando-se pela sua versatilidade e capacidade de promover a independência dos utentes na administração de vitamina B12, essencial para milhares de pessoas em Portugal que sofrem de défice desta vitamina devido a problemas de absorção intestinal.

Além deste projeto, outros dois também foram distinguidos. O segundo prémio foi atribuído ao projeto Braining, do Instituto Politécnico do Porto, que consiste numa plataforma que utiliza Realidade Virtual e Inteligência Artificial para acelerar a recuperação de pessoas que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC), permitindo tratamentos personalizados e ajustáveis às necessidades de cada paciente.

O terceiro prémio foi concedido ao Microcicle, do Instituto Politécnico da Guarda, um patch anticoncepcional que oferece uma libertação controlada de duas hormonas com efeito prolongado até três meses, sendo uma solução prática e com menos efeitos colaterais que os métodos tradicionais, e que não requer a intervenção de um profissional de saúde.

O Poliempreende continua, assim, a ser uma referência no estímulo ao empreendedorismo, incentivando a criação de soluções que respondem a desafios concretos da sociedade e contribuindo para o desenvolvimento económico e social do País. No próximo ano, a 21.ª edição será organizada pela Universidade de Aveiro.