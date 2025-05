O concurso, dirigido aos alunos do ensino secundário e profissional das escolas com Clube Europeu, pretende consciencializar os jovens para as temáticas europeias, incentivando o pensamento crítico, democrático e criativo. Os jovens premiados vão viajar para Bruxelas, nos dias 13 a 15 de outubro, para visitar o Parlamento Europeu.

Este ano, que contou com a participação de 10 escolas, 17 equipas e cerca de 140 alunos, os participantes foram desafiados a apresentar um vídeo publicitário, com duração máxima de dois minutos, subordinado ao tema ‘Que Europa querem os jovens?’.

Durante a cerimónia de entrega de prémios, realizada no auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz, o eurodeputado Sérgio Gonçalves destacou que esta é uma das várias iniciativas que pretende desenvolver ao longo do seu mandato, com o objetivo de promover a literacia europeia e fomentar a participação cívica dos jovens na construção do projeto europeu.