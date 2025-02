A Câmara Municipal de Santa Cruz revelou, esta sexta-feira, que os trabalhos de pavimentação da Rua Bela de São José já estão concluídos.

Desta forma, segundo se pode ler num comunicado da autarquia, cessam todos os condicionamentos associados a estes trabalhos.

Ainda assim, na mesma nota, a Câmara de Santa Cruz informa que nas próximas semanas decorrerão novos trabalhos, na freguesia de Gaula, nomeadamente a pavimentação do Caminho Forte São Marcos, o alargamento do Caminho do Pomar, a pavimentação do Caminho do Pico Sul e Levada do Pico dos Irós e ainda a pavimentação do Caminho da Achadinha.

De acordo com a autarquia, o valor destes investimentos ultrapassará os 320 mil euros.