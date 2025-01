O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, a vice-presidente, Elia Ascensão, o vereador Dúlio Freitas, o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, e técnicos municipais visitaram, esta quarta-feira, a conclusão dos trabalhos decorrentes da empreitada de requalificação do Caminho da Cancela, na freguesia do Caniço.

“Nesta empreitada, no valor global de 230 mil euros, foram incluídos, para além dos trabalhos de repavimentação integral do pavimento, todas as infraestruturas subterrâneas de águas pluviais, residuais e água potável, bem como as infraestruturas de energia elétrica e telecomunicações”, refere a autarquia de Santa Cruz em nota de imprensa.

A edilidade reforça que estes trabalhos “visaram a melhoria das condições de segurança e circulação do local e refletem o compromisso da autarquia em melhorar as acessibilidades, incluindo o redimensionamento e instalação de novas infraestruturas subterrâneas, garantindo assim melhores condições de mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos.”