“O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) – Madeira relembra que, apesar da atenção mediática inicial e da indignação gerada, pouco ou nada foi feito até ao momento para resolver uma situação que continua a comprometer a dignidade dos idosos acolhidos no Lar da Bela Vista e o bem-estar dos profissionais que ali trabalham. Meses passaram desde as denúncias públicas sobre a grave degradação estrutural do Lar da Bela Vista, no Funchal, e os indícios de negligência na gestão do mesmo mantem-se”, aclaram em comunicado à imprensa.

“O PAN Madeira não esquece e não desistirá de exigir respostas concretas e soluções eficazes para esta realidade inadmissível. Os idosos merecem ser tratados com dignidade, respeito e cuidados adequados e é dever do Governo Regional garantir que isso acontece em todas as instituições sociais.

A somar à já deplorável situação do edifício, chegaram ao PAN relatos preocupantes de que alguns trabalhadores do Lar da Bela Vista estarão a receber abaixo do salário mínimo regional e a ser sujeitos a esquemas abusivos de gestão de horários. Denúncias apontam para a existência de turnos fixos rotativos de 4 em 4 meses, precisamente para evitar o pagamento de subsídios de turno, numa clara violação dos direitos laborais e um atentado à dignidade profissional de quem, todos os dias, cuida dos nossos idosos em condições precárias.

Como refere Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, “não podemos normalizar a ideia de que quem cuida dos nossos idosos deve ser explorado e esquecido. Esta é uma questão de humanidade, de justiça social e de ética pública. Exigimos respostas e medidas imediatas.”

O PAN Madeira irá continuar a acompanhar de perto esta situação e reforça o seu compromisso em lutar por uma rede de cuidados digna, justa e fiscalizada, onde não haja espaço para negligência, exploração ou esquecimento”, acrescenta o mesmo documento.