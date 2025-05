Fechadas as mesas de voto em Portugal Continental e na Madeira, o local onde a candidatura do JPP a estas legislativas nacionais encontra-se apenas com jornalistas dos órgãos de comunicação regional e nacional.

O cabeça de lista do JPP, Filipe Sousa, restantes elementos da lista e membros da direção do partido acompanham as projeções e primeiros comentários nas televisões e deverão estar no hotel Vila Galé, em Santa Cruz, onde serão prestadas declarações à comunicação social.

Apenas a presidente do partido, Lina Pereira, esteve na sala de imprensa.Há uma certa expetativa sobre se o efeito das eleições regionais, em que o JPP assumiu a posição de segunda força política regional, possa se repercutir nas eleições legislativas nacionais, e, tornar real a eleição do primeiro deputado na Assembleia da República do partido nascido em Gaula.

Recorde-se que o círculo da Madeira vai eleger seis deputados para a Assembleia da República, tendo concorrido 16 candidaturas.

Recorde-se que, a 10 de março do ano passado, a votação no JPP, a nível do Distrito da Madeira, foi de 9,58%, ou seja, 14.344 residentes na Região votaram em Filipe Sousa.A nível nacional, o JPP conquistou 19.133 votos, representando apenas 0,3% dos votos.

Aliás, recorde-se que, nas eleições do ano passado, o JPP ficou a apenas 518 votos, ou 0,35%, de conseguir um mandato na Madeira e tornar-se na décima força política na nova legislatura. No resto do país, o partido teve pouco mais de quatro mil votos.