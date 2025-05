Para assinalar o Dia da Marinha 2025 na Madeira, vão decorrer diversas atividades de 17 a 24 de maio.

“O primeiro dia começa com a realização de Regata Comemorativa do Dia da Marinha em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira. No dia 18 de maio, irá decorrer o “Open Day” na Estação de São Lázaro no Porto do Funchal, em parceria com o Clube Naval do Funchal, que irá contar com atividades de Vela-optimist, Canoagem de Mar e Stand Up Padlle Board”, é sustentado no site oficial da Marinha Portuguesa.

“O último dia de atividades, dia 24 de maio, irá realizar-se a Regata de Cruzeiro – Troféu cidade do Funchal em parceria com o Clube Naval do Funchal.

O Dia da Marinha celebra-se a 20 de maio, em homenagem ao grande feito de Vasco da Gama que neste dia, em 1498, pela primeira vez na história, ligou, por via marítima, a Europa ao Oriente, com a chegada a Calecute, na Índia”, é acrescentado.