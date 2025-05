O Comando Operacional da Madeira está a realizar um exercício de treino operacional, entre os dias 5 e 10 de maio de 2025, com forças e meios do COM, dos três Ramos das Forças Armadas e de outras Entidades sediadas na Região Autónoma da Madeira, denominado “DRONEX 25”.

De acordo com a nota de imprensa, este exercício prevê a realização de um conjunto específico e diversificado de atividades integradas em missões do âmbito da Defesa Militar e de Apoio Militar a Emergências Civis, através do emprego de Sistema Aéreos Não-Tripulados (SANT), possibilitando a permuta de experiências e conhecimento em termos de doutrina, planeamento e conduta de operações, bem como no que concerne ao respetivo Comando e Controlo.

O ‘DRONEX25’ contempla ainda a concretização de um “Drone Meeting” no dia 10 de maio, pelas 10 horas, no Auditório do Comando Operacional da Madeira, no Pico da Cruz, destinado e aberto a toda a comunidade de interesse, com especial foco em assuntos que abordam a operação, a segurança e a legislação sobre a utilização de SANT, bem como na exposição e demonstração de alguns destes sistemas.