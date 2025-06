O presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM), Richard Marques, recebeu esta sexta-feira, 20 de junho, o comandante-geral da GNR - Guarda Nacional Republicana, tenente-general Rui Veloso, acompanhado pelo comandante do Comando Territorial da Madeira, coronel Marco Nunes.

Na reunião de trabalho, que contou ainda com a presença do rnspetor regional Rui Faria e do adjunto de Comando Regional, Válter Ferreira, foram abordados “temas relevantes no âmbito do quadro de cooperação entre a GNR e o SRPC, em particular a participação desta força no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) da RAM”, refere nota do SRPC.

Seguiu-se uma visita às instalações e recursos operacionais do SRPC, com destaque para o Comando Regional de Operações de Socorro (#CROS), onde passou a estar em permanência um elemento das forças de segurança (PSP ou GNR). O general Rui Veloso teve oportunidade de conhecer a dinâmica de funcionamento da Sala de Operações e Comunicações (SALOC) que congrega as diferentes componentes do Sistema de Emergência e Proteção Civil.

O encontro teve como objetivo primordial reforçar os laços institucionais entre ambas as entidades.