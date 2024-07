Colégio do Marítimo acolheu Campeonato de Cálculo Mental ALOHA

O ALOHA é um programa de desenvolvimento cognitivo para crianças dos 3 aos 13 anos que envolve cálculos tendo por base o uso do ábaco Soroban.

O Colégio do Marítimo, em Santo António, acolheu este sábado o 1.º Campeonato Regional de Cálculo Mental ALOHA.

“No final da competição o resultado foi o menos importante e o ambiente foi de confraternização, em que todas as crianças participantes foram premiadas”, pode ler-se no site do Club Sport Marítimo.