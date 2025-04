Seis colaboradores da Casa São José - Centro Social e Paroquial do Carmo participaram numa formação na cidade de Dalaman, na Turquia. Este programa de mobilidade, decorreu entre os dias 1 e 7 de abril, no âmbito do programa Erasmus+ em parceria com a associação Raquel Lombardi. A formação, promovida pela Pixie Academy, teve como tema central o combate ao cyberbullying, um problema crescente a nível global que afeta crianças, jovens e adultos e que exige atenção especial das instituições sociais.

O curso abordou diversos aspetos relacionados ao cyberbullying, destacando tipos de agressões online, os impactos psicológicos e sociais nas vítimas, e os desafios no que diz respeito à proteção de dados e segurança digital. Além disso, os participantes tiveram oportunidade de explorar programas de prevenção e educação, regulamentos legais e políticas institucionais, além de aprender como prestar apoio eficaz às vítimas de cyberbullying. A formação também incluiu módulos sobre habilidades de comunicação e empatia, essenciais para lidar com situações de bullying digital.

No final do curso, todos os participantes receberam os seus certificados, reafirmando o compromisso da Casa São José em promover a formação contínua de seus colaboradores e a implementação de práticas educativas que agreguem valor e proteção à comunidade.

A missão da Casa São José, “Existimos para servir, acrescentando valor! “, reflete a dedicação da instituição em capacitar seus profissionais e garantir um ambiente mais seguro e acolhedor para todos, especialmente em tempos digitais tão desafiadores.