O Centro de Recolha Animal (CRO), situado no canil municipal ‘Vasco Gil’, em Santo António, foi renovado, pela Câmara Municipal do Funchal, que investiu 800 mil euros.

“Não só cumprimos os objetivos definidos nestes 4 anos de mandato, como fomos mais além. Superámos as expetativas no que toca dois eixos de intervenção dedicados à causa animal, nomeadamente, promoção da melhoria de qualidade vida e bem-estar e proteção da saúde pública”, declarou na visita ao local o vice-presidente da autarquia.

Entre as várias intervenções, foi feita a remodelação integral das boxes, criada uma ala de maternidade, uma enfermaria e foi feita a substituição da cobertura do gatil, garantindo maior conforto térmico e segurança para os animais.

Além disso, foram criadas melhores condições para os funcionários, com balneários, vestiários e uma zona de refeições, com acesso a uma nova conduta de água potável. Este espaço, gerido pela empresa DOGTEL, tem capacidade para 176 cães e 47 gatos e já registou 1.253 adoções nos últimos quatro anos.

Estiveram presentes a vereadora Helena Leal com o pelouro social e a vereadora Nádia Coelho, com o pelouro da causa animal, cuja intervenção, em defesa da causa animal, mereceu rasgados elogios.

“Aproveito para fazer um agradecimento público à vereadora Nádia Coelho e à sua incansável equipa. O trabalho e dedicação diários, muito contribuiu para que pudéssemos estar aqui hoje a inaugurar este espaço, totalmente remodelado e equipado com excelentes condições. Passados quatro anos, podemos anunciar que cumprimos, na íntegra, as metas e objetivos traçados para a causa animal, como fomos ainda mais além, com a concretização de ações que não estavam inicialmente previstas”, declarou Bruno Pereira.