CMF promove showcooking com “A Biqueira” em São Martinho

A CMF dinamizará, próximo sábado, dia 3 de fevereiro, pelas 11 horas, um showcooking com “A Biqueira” em São Martinho, no âmbito da Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal, a SEMEAR.

Em destaque estará uma receita tradicional madeirense, neste caso o caldo de milho estraçoado, sendo que ao longo da sua preparação, será abordado o tema da gastronomia tradicional, as “comidas de panela” que outrora eram cozinhadas em fogões de lenha com os produtos regionais e da época.

Conforme recorda uma nota enviada à redação, a SEMEAR, apresentada em 2023, decorre do compromisso assumido pelo Município do Funchal no âmbito do Projeto Europeu FOOD TRAILS e é assente nos pilares da educação, sustentabilidade, inclusão, comércio local e trabalho em rede.

“A realização de showcookings é uma das medidas definidas pela Estratégia com o intuito de promover a confeção e o consumo de alimentos locais e sazonais, tendo a autarquia promovido 11 demonstrações culinárias no decorrer do ano anterior no centro da Cidade.

O showcooking, dinamizado pela Divisão de Educação da Câmara Municipal do Funchal, decorrerá na Junta de Freguesia de São Martinho, descentralizando, assim, as iniciativas pelas entidades parceiras.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias devido à limitação do espaço, e podem ser realizadas através dos contactos da Junta de Freguesia: 291 700 580 ou geral@jf-saomartinho.pt