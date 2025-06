Decorreu esta segunda-feira, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega de mais 44 novas hortas urbanas, inserida no projeto “Hortas Municipais”.

Atualmente, o Funchal conta com 19 projetos, totalizando 529 hortas, numa área total de 34.147 metros quadrados (m²). A grande maioria (485 hortas) já se encontram ativas e cultivadas pela comunidade inserida no projeto. As 44 novas parcelas distribuídas hoje pelos vários projetos municipais vão agora permitir que mais munícipes usufruam desta oportunidade.

Para o município, é mais um passo significativo no reforço da sustentabilidade ambiental e na qualidade de vida dos munícipes funchalenses. Na prática, “este projeto promove uma cidade mais verde e inclusiva, e fomenta a segurança alimentar, hábitos saudáveis e a coesão social”.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou, na cerimónia, o simbolismo desta entrega, por representar “muito mais do que espaços de cultivo. São um gesto concreto do nosso compromisso com a saúde, a cidadania e a sustentabilidade. Acreditamos que uma cidade mais verde é uma cidade mais justa e acolhedora”.

Além da disponibilização dos terrenos, a autarquia tem incentivado práticas sustentáveis, como formação em modo de produção biológico aos hortelãos.

“Queremos que todos saiam mais informados e sensibilizados para técnicas que protegem o solo, os ecossistemas e a saúde de todos”, reforçou Cristina Pedra.

A autarca enalteceu o envolvimento dos candidatos e a dedicação das equipas técnicas municipais, sublinhando que “o Funchal continua a apostar num futuro feito pelas mãos dos seus cidadãos, com comunidades fortalecidas e uma autarquia próxima. Estas hortas são a semente de um Funchal mais preparado para os desafios ambientais. Plantar hoje, é cuidar do amanhã”, concluiu, deixando votos de um “excelente cultivo” a todos os novos hortelãos.

A iniciativa reforça a estratégia municipal de combate ao isolamento social, promoção da alimentação saudável e reconexão com a natureza e coloca o Funchal como um município pioneiro na promoção de políticas ambientais responsáveis e no fortalecimento dos laços comunitários.